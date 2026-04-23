यूपी में एक ही झटके में परिवार खत्म, ट्रेलर ने पति-पत्नी और बेटी को कुचला…परिजनों में मचा कोहराम

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर ईंट भट्ठे से अपने घर लौट रहे थे। बलुही धूस के पास सामने से आ रहे गिट्टी लदे एक तेज रफ्तार ट्रेलर से उनकी सीधी टक्कर हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। ASP सिद्धार्थ ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हादसा तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर के कारण हुआ प्रतीत होता है। ट्रेलर के चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।