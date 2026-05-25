14 का प्रेमी और 40 की प्रेमिका, दोनों में हो गया प्यार, शादी की फिर नाबालिग बोला मुझे नहीं रहना

लड़का अपने पिता के साथ चेन्नई में रहता है। ऑनलाइन चैटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन बाद में लड़के ने दूरी बनानी शुरू कर दी। इससे नाराज महिला नौतनवा थाने पहुंच गई और प्रार्थना पत्र देकर शिकायत कर दी कि लड़के ने शादी की और अब छोड़ रहा है। थानाध्यक्ष बसंत सिंह समेत पूरा स्टाफ सुनकर दंग रह गया। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने बहुत सावधानी से दोनों पक्षों से बात की।