14 का प्रेमी और 40 की प्रेमिका, दोनों में हो गया प्यार, शादी की फिर नाबालिग बोला मुझे नहीं रहना

40 साल की महिला को 14 साल के लड़के से हो गया प्यार, PC- ChatGpt
महाराजगंज : इंस्टाग्राम की रील्स ने एक ऐसा प्यार लिख दिया, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। 40 साल की चार बच्चों की मां और 14 साल का नाबालिग लड़का… दोनों के बीच इंस्टा पर लाइक-कमेंट से शुरू हुई बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि महिला दावा करने लगी- हमने शादी कर ली है।
महिला गोरखपुर की रहने वाली है। कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर एक लड़के की रील्स देखकर उसने लाइक किया। लड़का भी लाइक-कमेंट करता रहा। धीरे-धीरे चैटिंग शुरू हुई और बातें रातों-रात लंबी होने लगीं। दोस्ती प्यार में बदल गई। महिला का आरोप है कि दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन अब लड़का साथ रहने से मना कर रहा है।
सबसे हैरान करने वाली बात यह कि लड़का महिला के बड़े बेटे से भी 5 साल छोटा है। यानी महिला का बेटा 19 साल का है और जिस लड़के से वह प्यार का दावा कर रही थी, वह महज 14 साल का।
लड़का अपने पिता के साथ चेन्नई में रहता है। ऑनलाइन चैटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन बाद में लड़के ने दूरी बनानी शुरू कर दी। इससे नाराज महिला नौतनवा थाने पहुंच गई और प्रार्थना पत्र देकर शिकायत कर दी कि लड़के ने शादी की और अब छोड़ रहा है। थानाध्यक्ष बसंत सिंह समेत पूरा स्टाफ सुनकर दंग रह गया। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने बहुत सावधानी से दोनों पक्षों से बात की।
समझाने-बुझाने के बाद महिला खुद ही शांत हो गई। उसने कहा कि वह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। दोनों पक्षों में बात हुई और फैसला हुआ कि अब आगे से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। पुलिस ने मामले को आपसी समझौते पर खत्म कर दिया।
पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करते समय खासकर नाबालिगों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार छोटी-छोटी बातें परिवार और समाज दोनों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। इलाके में इस घटना की चर्चा अभी भी जोरों पर है। लोग इसे सोशल मीडिया की आदत और अकेलेपन का नतीजा बता रहे हैं।
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