अलीगढ़ में कुंडल लूटने वाले दो बदमाशों का पुलिस ने किया एनकाउंटर, पुराने हिस्ट्रीशीटर थे

इससे पहले 17 मई को भकरोला गांव में कई महिलाएं (सीमा देवी, कुंती देवी, सुनीता, गुड़िया आदि) खेतों में काम कर रही थीं। उसी दौरान दो बदमाश बाइक पर पहुंचे और तमंचा दिखाकर महिलाओं के कुंडल, पाजेब समेत जेवर लूट लिए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इन दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी।