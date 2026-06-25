अलीगढ़ में BJP नेता ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, मरने से पहले Facebook पर शेड्यूल की थीं 8 पोस्ट

राज सक्सेना की मौत के करीब डेढ़ घंटे बाद शाम सवा चार बजे उनके फेसबुक पेज पर एक के बाद एक कई पोस्ट आनी शुरू हुईं। दरअसल, उन्होंने आत्महत्या करने से पहले इन सभी पोस्ट्स को शेड्यूल कर दिया था। पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि जब लोग यह पोस्ट पढ़ रहे होंगे तब तक वह यह दुनिया छोड़ चुके होंगे। उन्होंने अपनी पोस्ट में साफ लिखा कि वह आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं और अब उनमें हिम्मत नहीं बची है। फेसबुक पर आई पहली पोस्ट से करीब डेढ़ घंटे पहले ही राज ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली थी।