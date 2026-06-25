‘शादी के 9 दिन बाद उजड़ा सुहाग, CM योगी की तारीफ करने पर सपा ने पार्टी से निकाला’, अब BJP ने दिया बड़ा पद, जानिए कौन हैं पूजा पाल?

उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की जमकर सराहना की थी। पूजा पाल ने भरे सदन में कहा था कि वह मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें इंसाफ दिलाया है जबकि किसी और ने उनकी बात तक नहीं सुनी। इस बयान के कुछ ही घंटों के भीतर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के हस्ताक्षर वाला निष्कासन पत्र जारी हो गया था। सपा ने उन पर पार्टी निर्देशों की अनदेखी और संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर उन्हें बाहर कर दिया था।