कांवड़ियों के लिए CM योगी की पाती, बोले- सुरक्षा और सुविधा हमारी जिम्मेदारी

योगी आदित्यनाथ ने समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख करते हुए बताया कि भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी शांत करने के लिए देवताओं ने उनका गंगाजल से अभिषेक किया। इसी से श्रावण में गंगाजल अर्पित करने की परंपरा जुड़ी मानी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा तप, सेवा, आत्मसंयम और एक-दूसरे की मदद करने का संदेश देती है। उन्होंने उन शिवभक्तों का भी जिक्र किया जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद यात्रा पूरी करते हैं। इनमें कई दिव्यांग श्रद्धालु भी शामिल होते हैं।