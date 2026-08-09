CM योगी का बड़ा विपक्ष पर हमला: बोले- जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, युवाओं को क्रांतिकारियों से दूर किया जा रहा है

अपने संबोधन की शुरुआत सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन के वीरों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इस घटना को डकैती बताया था, जबकि यह भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारियों का साहसिक कदम था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ इस ऐतिहासिक स्थल पर मना रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी सत्ता में आए लोगों ने इस घटना के क्रांतिकारियों का अपमान किया और इसे काकोरी डकैती केस के नाम से जाना गया।