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CM योगी का बड़ा विपक्ष पर हमला: बोले- जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, युवाओं को क्रांतिकारियों से दूर किया जा रहा है

Uttar Pradesh News: काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर CM योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश जारी है और क्रांतिकारियों को भुलाया गया।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Aug 09, 2026

Yogi Adityanath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (X Photo Yogi Adityanath)

CM Yogi Adityanath: काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। काकोरी शहीद स्मारक से सीएम योगी ने कहा कि देश को कमजोर करने के लिए जाति और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश आज भी जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वाली ताकतों पर भी हमला बोला। योगी ने क्रांतिकारियों के सम्मान, तिरंगे और राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर भी अपनी बात रखी।

क्रांतिकारियों को भुलाने का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद सत्ता में आए लोगों ने कई क्रांतिकारियों को वह सम्मान नहीं दिया, जिसके वे हकदार थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान और वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में कमी रही। सीएम योगी ने कहा कि इन वीरों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन उनके संघर्ष को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया।

डकैती नहीं, आजादी की लड़ाई थी काकोरी ट्रेन एक्शन

अपने संबोधन की शुरुआत सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन के वीरों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इस घटना को डकैती बताया था, जबकि यह भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारियों का साहसिक कदम था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ इस ऐतिहासिक स्थल पर मना रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी सत्ता में आए लोगों ने इस घटना के क्रांतिकारियों का अपमान किया और इसे काकोरी डकैती केस के नाम से जाना गया।

राष्ट्रगीत का अपमान स्वीकार नहीं होगा

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत की सादगी, विकास, विरासत और देश की आन-बान-शान का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश के प्रतीकों और महापुरुषों का सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को मजबूत किया गया है और उनका अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साल देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देश में इसके सामूहिक गायन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, गौरव और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, जिसे हर भारतीय को सम्मान देना चाहिए।

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Updated on:

09 Aug 2026 03:30 pm

Published on:

09 Aug 2026 03:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / CM योगी का बड़ा विपक्ष पर हमला: बोले- जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, युवाओं को क्रांतिकारियों से दूर किया जा रहा है

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