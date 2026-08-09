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तिरंगा यात्रा के बाद सड़क पर उतरे BJP के बड़े नेता: खुद उठाया कूड़ा, दिया स्वच्छता का राष्ट्रभक्ति संदेश

BJP Leader Dharampal Singh: तिरंगा यात्रा के बाद दिखा BJP नेताओं का अलग अंदाज। प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने खुद सड़क से उठाया कूड़ा और दिया स्वच्छता के साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश। जानिए पूरी अपडेट।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Aug 09, 2026

Dharampal Singh

भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह (फोटो पत्रिका नेटवर्क)

Tiranga Yatra Lucknow: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा में हजारों देशभक्तों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए जब लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा तो पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। लेकिन तिरंगा यात्रा के समापन के बाद देशभक्ति का एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

धर्मपाल सिंह खुद कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान में उतरे

तिरंगा यात्रा खत्म होने के बाद भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह खुद कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर आए। वजह थी - यात्रा के दौरान सड़क पर कहीं कोई कागज, प्लास्टिक या अन्य सामग्री न छूट जाए और शहर की सड़कें गंदी न रहें।

सड़क से खुद प्लास्टिक और कागज हटाते दिखे धर्मपाल सिंह

धर्मपाल सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया और सड़क पर पड़ी सामग्री को खुद उठाकर हटाया। जिस मार्ग से कुछ देर पहले हजारों लोग तिरंगा लेकर गुजरे थे, उसी मार्ग पर यात्रा समाप्त होने के बाद भाजपा के बड़े नेता का खुद सफाई में जुट जाना लोगों के लिए खास संदेश देता नजर आया।

सड़कों से कचरा उठाकर दिया स्वच्छता का संदेश

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर पड़ी गंदगी और अन्य सामग्री को हटाया। संदेश साफ था—राष्ट्रभक्ति सिर्फ तिरंगा हाथ में लेकर नारे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश, समाज और अपने शहर को स्वच्छ रखना भी राष्ट्रभक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

राष्ट्रभक्ति सिर्फ नारों तक सीमित नहीं - कार्यकर्ताओं को मिली सीख

तिरंगा यात्रा के बाद धर्मपाल सिंह का यह अंदाज खास तौर पर चर्चा में रहा। एक बड़े संगठनात्मक पद पर होने के बावजूद उनका खुद सड़क पर उतरकर सफाई अभियान में शामिल होना कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणादायक संदेश माना जा रहा है।

धर्मपाल सिंह का यह अंदाज बना चर्चा का विषय

तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे हाथ में उठाने से नहीं, बल्कि उस देश की सड़कों, शहरों और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने से भी होता है। लखनऊ में तिरंगा यात्रा के बाद सामने आया यह दृश्य इसी भावना को मजबूत करता दिखाई दिया।

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Updated on:

09 Aug 2026 02:50 pm

Published on:

09 Aug 2026 02:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / तिरंगा यात्रा के बाद सड़क पर उतरे BJP के बड़े नेता: खुद उठाया कूड़ा, दिया स्वच्छता का राष्ट्रभक्ति संदेश

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