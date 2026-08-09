तिरंगा यात्रा के बाद सड़क पर उतरे BJP के बड़े नेता: खुद उठाया कूड़ा, दिया स्वच्छता का राष्ट्रभक्ति संदेश

Tiranga Yatra Lucknow: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकली भव्य तिरंगा यात्रा में हजारों देशभक्तों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए जब लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा तो पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। लेकिन तिरंगा यात्रा के समापन के बाद देशभक्ति का एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।