Lucknow Crime News: आशियाना में कार में मिले युवक की हत्या का खुलासा, शराब पार्टी के विवाद में दो आरोपी गिरफ्तार

Lucknow Police: राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में कार के भीतर मिले युवक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक की हत्या शराब पीने के दौरान हुए विवाद के बाद की गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को एक स्विफ्ट डिजायर कार में रखकर सालेहनगर तिराहे के पास छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।