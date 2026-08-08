वंदे मातरम विवाद: पिनराई विजयन ने 15 अगस्त को पूरे गीत के गायन का किया विरोध, UDF सरकार पर लगाया RSS के सामने समर्पण का आरोप

इस आदेश पर माकपा (CPI-M) नेता पी. राजीव ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार को केंद्र के निर्देशों पर ही चलना है, तो फिर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की क्या जरूरत है? पी. राजीव ने कांग्रेस आलाकमान से सवाल किया कि क्या पूरे वंदे मातरम को न गाने की उनकी राष्ट्रीय नीति बदल गई है, और इस मुद्दे पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।