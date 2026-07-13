पीएम नरेंद्र मोदी के रोल मॉडल हैं नेतन्याहू, लोकतंत्र में नहीं विश्वास: पवन खेड़ा

Pawan Khera Statement: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उनके रोल मॉडल हैं और वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। इसी कारण उनकी नीतियों में भी यह सोच दिखाई देती है।

तिरुवनंतपुरम में एक ​साक्षात्कार में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जिस व्यक्ति के आदर्श नेतन्याहू हों, उनसे लोकतांत्रिक मूल्यों की अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। उन्होंने पेगासस जासूसी विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी देश जानना चाहता है कि पेगासस स्पाइवेयर भारत में कौन लेकर आया।