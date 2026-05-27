सबसे बुरे वक्त में ED ने दी दस्तक तो केरल के पूर्व CM बोले- ‘बदला लिया जा रहा, इसमें कांग्रेस-BJP एक साथ’

पूर्व सीएम ने आगे कहा- यह शुरुआत है। हम पहले भी ऐसे 'ग्रैंड डिजाइन' देख चुके हैं। बता दें कि ईडी ने CMRL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के 10 जगहों पर छापे मारे। इनमें विजयन का घर भी शामिल था। कल शाम 7 बजे से छापेमारी शुरू हुई और देर रात तक चली।