पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का नहीं रखा ध्यान! कई गाड़ियों के काफिले के साथ PM से मिलने पहुंचे CM विजय

पीएम मोदी ने हाल ही में देशवासियों से ईंधन बचाने, अनावश्यक खर्च कम करने और सादगी बरतने की अपील की थी। खुद पीएम ने अपने काफिले को काफी छोटा कर लिया है। कई मुख्यमंत्री और नेता भी इस अपील का पालन कर रहे हैं। लेकिन सीएम विजय के बड़े काफिले ने विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना को जन्म दिया है।