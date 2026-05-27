Air India का बड़ा फैसला, जून से अगस्त तक 22% घरेलू फ्लाइट्स में कटौती, हजारों यात्रियों पर पड़ेगा असर

Air India Domestic Flights Cuts: देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियों में शामिल एयर इंडिया (Air India) ने अचानक कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। कंपनी का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों की वजह से परिचालन लागत काफी बढ़ गई है, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा। इस फैसले का असर आने वाले महीनों में हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है। एयर इंडिया ने साफ किया है कि जून से अगस्त के बीच कुछ घरेलू रूट्स पर उड़ानों की संख्या अस्थायी तौर पर घटाई जाएगी। इससे पहले कंपनी अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में भी कटौती का ऐलान कर चुकी है।