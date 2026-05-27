एवेरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान डेथ जोन हुई थी माउंटेनियर की मौत, परिवार ने कहा- बॉडी वहां से लाना ठीक नहीं, वजह भी बताई

बता दें माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों, अरुण कुमार तिवारी और संदीप आरे की मौत हो गई थी। अभियान आयोजित करने वाली कंपनी पायनियर एडवेंचर्स के मुताबिक, अरुण कुमार तिवारी की तबीयत उतरने के दौरान बिगड़ गई थी। वह एवरेस्ट के शिखर के पास स्थित हिलेरी स्टेप इलाके में बीमार पड़े, जहां चार शेरपा उनकी मदद कर रहे थे। माना जा रहा है कि वह हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा (HAPE) नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जो ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से होती है।