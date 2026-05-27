अब TMC के 2 पार्षदों ने दिया इस्तीफा, बंगाल चुनाव के बाद एक-एक कर ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे नेता

सुशांत घोष ने अपने ऊपर हुए पुराने हमले की जांच पर भी सवाल खड़े किए। बता दें कि पिछले साल नवंबर में उनके घर के सामने एक हमलावर ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की थी। स्कूटर पर आए हमलावर की गोली नहीं चली और सुशांत बच गए।