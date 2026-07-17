ASF Vaccine: अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन का अंबिकापुर में हुआ पहला सफल फील्ड ट्रायल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया राष्ट्र को समर्पित

अंबिकापुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के 98वें स्थापना दिवस पर गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Minister Shivraj Singh Chauhan) ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) (African swine fever) वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित किया। इस वैक्सीन का पहला सफल फील्ड ट्रायल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित शासकीय सुकर फार्म सकालो में किया गया। इस वैक्सीन का विकास भोपाल के वैज्ञानिकों ने किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूकरों में होने वाला अत्यंत घातक वायरल रोग है, जिसकी मृत्यु दर लगभग 100 प्रतिशत तक हो सकती है। इस वैक्सीन का सफल ट्रायल होने से सूकर पालकों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।