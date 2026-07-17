17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Surguja SSP Fake FB ID: सरगुजा एसएसपी की ठगों ने बनाई फेसबुक आईडी, भेज रहे फ्रेंड रिक्वेस्ट, मांग रहे नंबर

Surguja SSP Fake FB account: सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल ने साइबर सेल में दर्ज कराई मामले की शिकायत, कहा- ये मेरी फेक आईडी है, लोग सतर्क रहें
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 17, 2026

Surguja SSP fake FB ID

Surguja SSP fake FB ID,सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल का फेक फेसबुक आईडी (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। साइबर ठगों द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करने तरह-तरह के तरीके इजाद किए जा रहे हैं। उनके हौसले इस कदर बढ़े हुए हैं कि ठगी की नीयत से कलेक्टर से लेकर एसपी तक के फेक फेसबुक व व्हाट्सएप अकाउंट बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर से सामने आया है। सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल (Surguja SSP) का साइबर ठगों ने फेक फेसबुक आईडी बना दिया है। अब वे इस आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, उससे उनके नंबर मांगे जा रहे हैं। इसकी शिकायत एसएसपी ने थाने में कर दी है। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।

बता दें कि सरगुजा एसएसपी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके फेसबुक पर करीब साढ़े 4 हजार फॉलोवर्स हैं। इसी बीच साइबर ठगों ने उनका फेक फेसबुक आईडी (Surguja SSP Rajesh Agrawal) बना डाली। यही नहीं, उक्त आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर उनसे उनके मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं।

ऐसे में लोगों को शक हुआ और उन्होंने ये बात एसएसपी को बताई। एसएसपी ने जब चेक किया तो वह फेेक आईडी निकला। एसएसपी की शिकायत पर साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। इधर एसएसपी राजेश अग्रवाल ने लोगों से कहा है कि सतर्क रहें, ऐसे लोगों के झांसे में न आएं।

Surguja SSP fake facebook ID: फेक आईडी से बने 72 फ्रेंड

एसएसपी की जो फेक फेसबुक आईडी बनाई गई है, उसमें अब तक 72 फ्रेंड बन गए हैं। फेक आइडी बनाने वाले ने सामने एसएसपी की फोटो लगाई है तथा कवर फोटो में एसएसपी (SSP Rajesh Agrawal) की बैठक लेते फोटो दिखाई दे रही है। इसमें उनके साथ एसएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो व सीएसपी राहुल बंसल हैं। फोटो एसएसपी दफ्तर की है।

कलक्टरों के भी बन चुके हैं फेक व्हाट्सएप अकाउंट

इससे पहले सरगुजा व बलरामपुर कलेक्टर के भी किसी ने फेंक व्हाट्सएप अकाउंट (Fake account) बनाए थे। इस दौरान दोनों जिलों के कलेक्टर ने लोगों से बताया था कि यह उनका अकाउंट नहीं है। दोनों के जो व्हाट्सएप अकाउंट बनाए गए थे, वे दूसरे देशों के लोगों द्वारा बनाए गए थे।

Kidnapping: अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से 3 वर्षीय मासूम का अपहरण! मेमू ट्रेन से साथ लेकर आया था पिता, सीसीटीवी में कैद

ये भी पढ़ें
Kidnapping

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 01:04 pm

Published on:

17 Jul 2026 01:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Surguja SSP Fake FB ID: सरगुजा एसएसपी की ठगों ने बनाई फेसबुक आईडी, भेज रहे फ्रेंड रिक्वेस्ट, मांग रहे नंबर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Kidnapping: अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से 3 वर्षीय मासूम का अपहरण! मेमू ट्रेन से साथ लेकर आया था पिता, सीसीटीवी में कैद

Kidnapping
अंबिकापुर

Wasseypur Gangster Case: गैंगस्टर शब्बीर आलम को भगाने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार, अन्य फरार, धनबाद पुलिस पकडऩे आई थी अंबिकापुर

Wasseypur gangster case
अंबिकापुर

Ambikapur Chain Snatching: शिक्षा विभाग की सहायक संचालक से दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग, बाइक सवारों ने DEO ऑफिस के सामने बनाया शिकार, CCTV में कैद वारदात

Ambikapur Chain snatching
अंबिकापुर

Sandeep Agrawal Suicide Case: अधिवक्ता की भारी ब्याज वसूली और धमकियों से तंग व्यवसायी संदीप अग्रवाल ने की थी आत्महत्या, छोड़ा था सुसाइड नोट

Sandeep Agrawal suicide case
अंबिकापुर

Ambikapur Accident Video: शहर के गांधी चौक पर बाइक से गिरी महिला आ गई ट्रक के नीचे, हाथ कटकर हुआ अलग

Ambikapur accident video
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.