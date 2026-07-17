Surguja SSP Fake FB ID: सरगुजा एसएसपी की ठगों ने बनाई फेसबुक आईडी, भेज रहे फ्रेंड रिक्वेस्ट, मांग रहे नंबर

अंबिकापुर। साइबर ठगों द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करने तरह-तरह के तरीके इजाद किए जा रहे हैं। उनके हौसले इस कदर बढ़े हुए हैं कि ठगी की नीयत से कलेक्टर से लेकर एसपी तक के फेक फेसबुक व व्हाट्सएप अकाउंट बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर से सामने आया है। सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल (Surguja SSP) का साइबर ठगों ने फेक फेसबुक आईडी बना दिया है। अब वे इस आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, उससे उनके नंबर मांगे जा रहे हैं। इसकी शिकायत एसएसपी ने थाने में कर दी है। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।