Surguja SSP Fake FB ID: सरगुजा एसएसपी की ठगों ने बनाई फेसबुक आईडी, भेज रहे फ्रेंड रिक्वेस्ट, मांग रहे नंबर

Surguja SSP fake FB ID,सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल का फेक फेसबुक आईडी (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। साइबर ठगों द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करने तरह-तरह के तरीके इजाद किए जा रहे हैं। उनके हौसले इस कदर बढ़े हुए हैं कि ठगी की नीयत से कलेक्टर से लेकर एसपी तक के फेक फेसबुक व व्हाट्सएप अकाउंट बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर से सामने आया है। सरगुजा एसएसपी राजेश अग्रवाल (Surguja SSP) का साइबर ठगों ने फेक फेसबुक आईडी बना दिया है। अब वे इस आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, उससे उनके नंबर मांगे जा रहे हैं। इसकी शिकायत एसएसपी ने थाने में कर दी है। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।
बता दें कि सरगुजा एसएसपी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके फेसबुक पर करीब साढ़े 4 हजार फॉलोवर्स हैं। इसी बीच साइबर ठगों ने उनका फेक फेसबुक आईडी (Surguja SSP Rajesh Agrawal) बना डाली। यही नहीं, उक्त आईडी से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर उनसे उनके मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं।
ऐसे में लोगों को शक हुआ और उन्होंने ये बात एसएसपी को बताई। एसएसपी ने जब चेक किया तो वह फेेक आईडी निकला। एसएसपी की शिकायत पर साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। इधर एसएसपी राजेश अग्रवाल ने लोगों से कहा है कि सतर्क रहें, ऐसे लोगों के झांसे में न आएं।
एसएसपी की जो फेक फेसबुक आईडी बनाई गई है, उसमें अब तक 72 फ्रेंड बन गए हैं। फेक आइडी बनाने वाले ने सामने एसएसपी की फोटो लगाई है तथा कवर फोटो में एसएसपी (SSP Rajesh Agrawal) की बैठक लेते फोटो दिखाई दे रही है। इसमें उनके साथ एसएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो व सीएसपी राहुल बंसल हैं। फोटो एसएसपी दफ्तर की है।
इससे पहले सरगुजा व बलरामपुर कलेक्टर के भी किसी ने फेंक व्हाट्सएप अकाउंट (Fake account) बनाए थे। इस दौरान दोनों जिलों के कलेक्टर ने लोगों से बताया था कि यह उनका अकाउंट नहीं है। दोनों के जो व्हाट्सएप अकाउंट बनाए गए थे, वे दूसरे देशों के लोगों द्वारा बनाए गए थे।
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