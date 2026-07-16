Ambikapur Accident Video: शहर के गांधी चौक पर बाइक से गिरी महिला आ गई ट्रक के नीचे, हाथ कटकर हुआ अलग

अंबिकापुर। शहर के गांधी चौक के पास एक महिला ट्रक के पहिए के नीचे आ गई और उसका हाथ कुचलकर पूरी तरह से अलग हो गया। वहीं उसके सीने का एक हिस्सा भी ट्रक (Ambikapur road accident) के पहिए के नीचे दब गया। इस दौरान ट्रक चालक ने सूझ-बूझ का परिचय देते हुए ब्रेक लगा दिया और तत्काल उसकी जान बच गई। फिर उसने ट्रक को बैक किया और महिला को बाहर निकाला गया। महिला को तत्काल पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि महिला बाइक से गिरकर ट्रक के पहिए के नीचे आ गई।