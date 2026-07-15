Murder in Surguja: बाइक की किश्त को लेकर दामाद ने गमछे से गला घोंटकर ससुर को मार डाला, पत्नी ने भी दिया साथ

अंबिकापुर/बतौली। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में मंगलवार की शाम दामाद ने अपने ससुर की पहले तो बेदम पिटाई की, फिर गमछे से गला घोंट (Murder to press throat) दिया। इससे उसकी मौत हो गई। पिटाई के दौरान मृतक की बेटी ने भी अपने पति का साथ दिया। उसका शव घर की परछी में पड़ा मिला, उसके गले में गमछा लिपटा हुआ था। सूचना मिलते ही बुधवार को बतौली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरु की। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर से निकले खून के छींटे पति-पत्नी ने गोबर से लिपाई कर सबूत मिटाने का प्रयास भी किया था। पुलिस ने पंचनामा पश्चात शव को पीएम के लिए शांतिपारा अस्पताल भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि बेटी-दामाद ने बाइक की किश्त पटाने को लेकर हत्या की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।