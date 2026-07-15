Ambikapur News: कभी खिडक़ी तो कभी दरवाजा तोडक़र बाल संप्रेक्षण गृह से भाग रहे अपचारी, 1 साल पहले गार्ड की आंखों में झोंका था मिर्च पाउडर

अंबिकापुर। बाल संप्रेक्षण गृह (Juvenile Observation Home) की कभी खिडक़ी तो कभी दरवाजा तोडक़र अपचारी बालक फरार हो रहे हैं। पिछले 22 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ कि यहां से अपचारी बालक फरार हुए। मई 2025 में गार्ड की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कर 6 अपचारी फरार हुए थे। ताजा मामलामामला अंबिकापुर बाल संप्रेक्षण गृह से मंगलवार की रात सामने आया है। यहां पुराने दरवाजे को तोडक़र 13 अपचारी बालक फरार हो गए। इनमें मास्टर माइंड भी शामिल है, जो पिछले महिला 11 बच्चों के साथ फरार हो गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बाल संप्रेक्षण गृह की ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? जहां से बच्चे बार-बार फरार हो जा रहे हैं।