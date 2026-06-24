Juvenile Delinquents Escaped: बिजली गुल होते ही बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हो गए 11 अपचारी बालक, एक पहुंचा घर, दूसरा घूम रहा था शहर

अंबिकापुर. शहर के गंगापुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह (Juvenile observation home) से मंगलवार की शाम सुरक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते हुए 11 अपचारी बालक फरार हो गए। दरअसल मंगलवार की शाम तेज बारिश के बीच बिजली गुल थी। इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अपचारी बालक संप्रेक्षण गृह की खिडक़ी उखाडक़र भाग निकले थे। सभी बालक चोरी, बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर मामलों में निरुद्ध थे। घटना के बाद संप्रेक्षण गृह प्रबंधन और पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर फरार बालकों की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच बुधवार की शाम एक अपचारी अपने घर सीतापुर से वापस लौट आया, जबकि दूसरा शहर में घूमता मिला। अन्य 9 अपचारी बालकों की तलाश जारी है।