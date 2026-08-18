Surguja Double Murder Case: बकरा चोरी करने घर में घुसे 2 चोरों ने पति-पत्नी की कर दी थी हत्या, मिला आजीवन कारावास

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत अक्टूबर 2025 में एक घर में बकरियां चोरी करने 2 चोर घुसे थे। इस दौरान नि:संतान पति-पत्नी की नींद खुल गई और उन्होंने चोरों का विरोध शुरु कर दिया। इस पर दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर दोनों की हत्या (Husband-wife murder) कर दी। इसके बाद 7 बकरा चोरी कर फरार हो गए थे। सूचना पर पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।