Ambikapur Intern Doctors Protest: इंटर्न डॉक्टरों ने अस्पताल के सामने खोली ‘एमबीबीएस चायवाला’ दुकान, कहा- हमारा स्टाइपेंड एक चायवाले से भी कम

अंबिकापुर। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, सम्मान और सुरक्षा की मांग को लेकर अंबिकापुर के इंटर्न डॉक्टर पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों पर अब तक पहल नहीं हो पाई है। इसी बीच 17 अगस्त को इंटर्न डॉक्टरों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन (Unique Protest) किया। उन्होंने राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने एमबीबीएस चायवाला दुकान खोली और मरीजों के परिजनों तथा अन्य लोगों को चाय पिलाई। उनका कहना था कि हमारा स्टाइपेंड एक चाय वालें की कमाई से भी कम है। बता दें कि इंटर्न डॉक्टरों को छत्तीसगढ़ में 15 हजार 900 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इंटर्न डॉक्टर इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं।