Ambikapur Bikers Gang: गांधी स्टेडियम में बाइकर्स गैंग ने मचाया हुड़दंग, Video आया सामने, लोग बोले- इन पर होनी चाहिए कार्रवाई

अंबिकापुर। शहर समेत जिलेभर में बाइकर्स गैंग (Bikers gang) आतंक मचा रहे हैं। ये शहर की सडक़ों पर स्पोट्र्स बाइक, बुलेट समेत अन्य बाइक दौड़ाकर तथा उनसे तेज आवाज निकालकर लोगों में डर का माहौल पैदा करते हैं। कई बार उनके चक्कर में लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे इन बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठती रही है। इसी बीच 15 अगस्त को अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में बाइकर्स गैंग ने हुड़दंग मचाया। इसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल पर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब लोग इन बाइकर्स की पहचान कर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।