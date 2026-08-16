16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur Bikers Gang: गांधी स्टेडियम में बाइकर्स गैंग ने मचाया हुड़दंग, Video आया सामने, लोग बोले- इन पर होनी चाहिए कार्रवाई

Ambikapur bikers gang video viral: शहर के महात्मा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के दिन बाइक सवार युवकों ने मचाया हुड़दंग, तेज आवाज में दौड़ाते रहे बाइक
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 16, 2026

Bikers gang terror in Ambikapur

Ambikapur Bikers gang, गांधी स्टेडिमय में उत्पात मचाता बाइकर्स गैंग (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। शहर समेत जिलेभर में बाइकर्स गैंग (Bikers gang) आतंक मचा रहे हैं। ये शहर की सडक़ों पर स्पोट्र्स बाइक, बुलेट समेत अन्य बाइक दौड़ाकर तथा उनसे तेज आवाज निकालकर लोगों में डर का माहौल पैदा करते हैं। कई बार उनके चक्कर में लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे इन बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठती रही है। इसी बीच 15 अगस्त को अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में बाइकर्स गैंग ने हुड़दंग मचाया। इसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल पर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब लोग इन बाइकर्स की पहचान कर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

15 अगस्त को शहर समेत जिलेभर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इधर शहर के हृदयस्थल स्थित गांधी स्टेडियम का एक गेट लोगों के घूमने के उद्देश्य से खोला गया था। गेट खुला देख दर्जनभर से अधिक बाइकर्स गैंग महंगी स्पोट्र्स व अन्य बाइक लेकर यहां घुस गए और इसके बाद स्टेडियम (Bikers gang in Ambikapur stadium) में तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाकर हुड़दंग मचाया।

बाइकर्स गैंग बाइक की साइलेंसर और हॉर्न बजाते हुए तथा तेज एक्सीलरेटर में स्टेडियम के भीतर चक्कर लगाते रहे। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शहरवासी इन बाइकर्स के खिलाफ पुलिस-प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

स्टेडियम खेलने का है स्थान, बाइक दौड़ाने का नहीं

लोगों का कहना है कि गांधी स्टेडियम में खिलाड़ी प्रैक्टिस के अलावा मैच खेलने आते हैं। शहर में वैसे भी खेल मैदानों की कमी है। यदि बाइकर्स के लिए स्टेडियम खुला रहेगा तो जल्द ही स्टेडियम (Gandhi Stadium Ambikapur) बदहाल हो जाएगा। इसके अलावा सुबह-शाम यहां लोग टहलने आते हैं। हालांकि दोपहर में ज्यादा लोग स्टेडियम में मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरह से बाइकर्स ने वहां उत्पात मचाया, उसे देखकर लोग हैरान रह गए।

Bikers gang in Mainpat: मैनपाट में भी बाइकर्स गैंग ने मचाया था उत्पात

करीब महीनेभर पूर्व ही मैनपाट में बाइकर्स गैंग (Bikers gang news) का उत्पात मचाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मीडिया में खबरें चलने के बाद पुलिस ने करीब 150 बाइकर्स की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, साथ ही उन्हें चेतावनी दी थी कि भविष्य में ऐसा वे न करें। बता दें कि अंबिकापुर के खेल मैदानों में बाइक-कार से युवाओं द्वारा स्टंट करना आम बात हो गई है।

IPS Hawala Case: सीएसपी के नाम हवाला के जरिए 1 करोड़ रुपए लेनदेन का ऑडियो हुआ था वायरल, ASI और आरक्षक लाइन अटैच

ये भी पढ़ें
1 crore Hawala case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2026 02:09 pm

Published on:

16 Aug 2026 02:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur Bikers Gang: गांधी स्टेडियम में बाइकर्स गैंग ने मचाया हुड़दंग, Video आया सामने, लोग बोले- इन पर होनी चाहिए कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ambikapur News: एसीबी के छापे में मिली थी आय से 1049 गुना ज्यादा संपत्ति, रिटायर्ड क्लर्क ऋषि सिंह को 4 साल का कारावास, 13 साल बाद आया फैसला

Retired clerk Rishi Singh sent jail
अंबिकापुर

IPS Hawala Case: सीएसपी के नाम हवाला के जरिए 1 करोड़ रुपए लेनदेन का ऑडियो हुआ था वायरल, ASI और आरक्षक लाइन अटैच

1 crore Hawala case
अंबिकापुर

Surguja Sky Lightning: आसमानी आफत से 2 महिला समेत 3 की मौत, एक रुपए निकालने जा रहा था बैंक तो 2 थीं खेत में

3 people died due to sky lightning
अंबिकापुर

Ambikapur Liquor Factory Video: शहर में चल रही थी महुआ दारू की फैक्टरी, फोड़ी गई 8 भट्ठी, मिली 70 लीटर शराब और 480 किलो लाहन

Liquor factory director arrested
अंबिकापुर

Central Jail Ambikapur: स्वतंत्रता दिवस से पहले जेल से 8 कैदी हुए स्वतंत्र, आंखें हुईं नम, मिली थी आजीवन कारावास की सजा

Lifetime imprisonment prisoners released
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.