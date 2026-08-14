Ambikapur News: एसीबी के छापे में मिली थी आय से 1049 गुना ज्यादा संपत्ति, रिटायर्ड क्लर्क ऋषि सिंह को 4 साल का कारावास, 13 साल बाद आया फैसला

अंबिकापुर. अंबिकापुर कलेक्टोरेट के भू-अभिलेख शाखा में पदस्थ रहे रिटायर्ड क्लर्क ऋषि कुमार सिंह (Retired clerek Rishi Singh) को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष न्यायालय ने 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। जांच के दौरान उनकी संपत्ति आय की तुलना में 1049 गुना अधिक पाई गई थी। कोर्ट ने जब्त करीब 1 किलो सोने के जेवर और 14 लाख 95 हजार रुपए कैश को राजसात करने का आदेश भी दिया है। बता दें कि रायपुर की एसीबी टीम (ACB Raipur) ने वर्ष 2013 में ऋषि कुमार सिंह के केदारपुर स्थित मकान पर छापा मारा था। जांच के दौरान घर से नकदी, सोने-चांदी के जेवर सहित कई अचल संपत्तियों का पता चला था।