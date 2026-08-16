Bathing on Ambikapur Road Video: एनएच पर गड्ढों में भरे पानी में किया स्नान, जनप्रतिनिधियों शर्म करों के लगाए नारे

अंबिकापुर। बारिश के सीजन में अंबिकापुर से निकलने वाली एनएच समेत अन्य सडक़ों की हालत खस्ता है। सबसे ज्यादा बद्तर स्थिति अंबिकापुर-रायगढ़ एनएच पर भारतमाता चौक से दरिमा मोड़ तक बनी हुई है। इन सडक़ों को लेकर शहरवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए सांसद से लेकर विधायक तक को वीडियो भेजकर इसकी मरम्मत की मांग कर रहे हैं। हालांकि सांसद-विधायक लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि बरसात बाद सडक़ चकाचक हो जाएगी। इसी बीच शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मार्ग पर गड्ढों में भरे पानी में रविवार को नहाकर विरोध प्रदर्शन (Protest to bath on Road) किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों शर्म करो के नारे भी लगाए।