National Highway News: बारिश में अंबिकापुर-रामानुजगंज एनएच पर बढ़ेगी परेशानी, कीचड़ और जाम से लोगों का होगा सामना

अंबिकापुर-रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग (Ambikapur-Ramanujganj NH) पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में है। पिछले वर्ष भी बारिश के दिनों में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस मार्ग पर झारखंड-बिहार से जुड़े कई यात्री बसों के साथ-साथ मालवाहक भारी वाहनें चलती है। पिछले वर्ष जर्जर व कीचड़ से सनी सडक़ों पर यात्री बसें व भारी वाहनों के फंसने की समस्या आ चुकी थी। इस वर्ष स्थिति और ही खराब होने की संभावना जताई हा रही है।