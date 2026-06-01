Ambikapur Crime: हमें जेल भिजवाओगे कहकर जिलाबदर अंश पंडित ने 3 साथियों के साथ 2 युवकों पर हथियार से किया हमला, रुपए भी लूटे

अंबिकापुर. शहर के रानी तालाब के पास स्थित प्रकाश अस्पताल के पास 29 मई की रात करीब 2.30 बजे आदतन बदमाश व जिलाबदर अंश पंडित ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों के साथ मारपीट (Ambikapur Crime) की। अंश पंडित व उनके साथियों ने हाथ में हथियार समेत ईंट-पत्थर रखा था। युवकों को देखते हुए उसने कहा कि हमें जेल भिजवाओगे, इसके बाद हमला कर दिया। इस दौरान उसने एक युवक के जेब से 2100 रुपए भी लूट लिए। पीडि़त युवकों के साथियों और आस-पास के लोगों को पहुंचने पर आरोपी वहां फरार हो गए। बाद में पीडि़त एक युवक ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने अंश पंडित व उसके 3 साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरु कर दी है।