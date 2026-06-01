Murder News: कामवाली बाई पहुंची तो कमरे में खून से लथपथ पड़ी थी मालकिन की लाश, देखकर निकल गई चीख

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर निवासी एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की सोमवार की सुबह उसके ही घर में खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मामले (Murder News) का पता तब चला, जब कामवाली बाई घर में आई। उसकी नजर कमरे में पड़ी मालकिन पर गई तो उसकी चीख निकल गई। उसने शोर मचाया तो आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे। मामले की सूचना लखनपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का परीक्षण किया तो महिला के शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान मिले। आशंका जताई जा रही है कि महिला की किसी ने हत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।