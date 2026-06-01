Landon Book of World Record में दर्ज हुआ अंबिकापुर के डॉ. डीके सोनी का नाम, दिल्ली में मिला सम्मान

अंबिकापुर। आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता अंबिकापुर निवासी डॉ. डीके सोनी का नाम लंदन बुक ऑफ वल्र्ड रिकॉर्ड (Landon Book of World Record) में दर्ज किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें यह उपलब्धि उनके द्वारा किए गए जनहित, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों के लिए हासिल हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यूनाइटेड किंगडम के डॉ. ईवांगाशिना, यूरोपियन यूनियन हेड रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया एवं इंटरनेशनल चेयरमैन इंडिया अविनाश डी. सकुंदेया द्वारा रिकॉर्ड का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।