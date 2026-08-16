BJP Surguja: भाजपा महिला मोर्चा सरगुजा ने 1.40 लाख जवानों को भेजा रक्षा सूत्र, मंत्री बोलीं- यह भाइचारे का प्रतीक

अंबिकापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा महिला मोर्चा सरगुजा द्वारा ‘ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 0.4/2026’ के अंतर्गत देश की सीमाओं पर तैनात 1 लाख 40 हजार जवानों के लिए रक्षा सूत्र (राखियां) (Rakho for Army jawan's) भेजी गईं। अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एवं भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में पूर्व सैनिक संगठन ‘सिपाही’, पूर्व सैनिक महासभा एवं राष्ट्रभक्त संगठनों के सहयोग से भारतीय सेना के जवानों के लिए राखियां भेजी गईं। रक्षा सूत्र भेजने का यह अभियान देश की सीमाओं की रक्षा में दिन-रात जुटे सैनिकों के प्रति सम्मान, आत्मीयता और कृतज्ञता की भावना को प्रकट करता है।