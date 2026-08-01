छत्तीसगढ़ में इंटर्न डॉक्टरों का प्रदर्शन! स्टाइपेंड बढ़ाकर 30 हजार करने की मांग, OPD बहिष्कार की दी चेतावनी

प्रदर्शन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों ने वर्तमान में मिल रहे 15 हजार 900 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले तीन वर्षों से स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि इस दौरान महंगाई, रहने-खाने का खर्च और काम का दबाव लगातार बढ़ा है। इंटर्न डॉक्टरों को अस्पतालों में 24 घंटे मरीजों की देखभाल, इमरजेंसी ड्यूटी, वार्ड प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। उनका कहना है कि इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद मिलने वाला मानदेय मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से काफी कम है।