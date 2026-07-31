31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

पत्थरों पर उकेरी करोड़ों साल पुरानी दुनिया, खैरागढ़ की कला को SCERT की किताब में मिली जगह, जानें पूरी कहानी

Khairagarh Artists: मनेंद्रगढ़ स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क की प्राकृतिक चट्टानों पर बनाई गई उनकी शैल-कलाकृतियों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की कक्षा 8वीं की सहायक वाचन पुस्तक में स्थान मिला है।
2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jul 31, 2026

Gondwana Marine Fossil Park

पत्थरों पर उकेरी करोड़ों साल पुरानी दुनिया (फोटो सोर्स- पत्रिका)

SCERT Chhattisgarh Rock Art: कला जब इतिहास से जुड़ती है तो वह केवल एक चित्र नहीं रहती, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए ज्ञान और प्रेरणा का माध्यम बन जाती है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी खैरागढ़ के युवा कलाकार दंपति धरम नेताम और मनीषा नेताम ने ऐसा ही कर दिखाया है। उनकी बनाई गई शैल-कलाकृतियों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) छत्तीसगढ़ की ओर से प्रकाशित कक्षा 8वीं की सहायक वाचन पुस्तक में स्थान मिला है। अब प्रदेशभर के लाखों विद्यार्थी उनकी कला के माध्यम से करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्मों और प्रागैतिहासिक जीवन को समझेंगे।

मनेंद्रगढ़ स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क देश के चुनिंदा जीवाश्म स्थलों में शामिल है। यहां करोड़ों वर्ष पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म संरक्षित हैं। इन्हीं प्राकृतिक चट्टानों को अपनी कल्पनाशीलता, शोध और कलात्मक दृष्टि से जीवंत बनाने का कार्य धरम और मनीषा नेताम ने किया। दोनों कलाकारों ने पार्क की प्राकृतिक चट्टानों पर 37 विशाल शैल-कलाकृतियां तैयार कीं, जिनमें डायनासोर, समुद्री जीव, प्रागैतिहासिक जीव-जंतु और उस दौर की जीवन-शैली का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। यही कलाकृतियां अब स्कूल की पाठ्यपुस्तक का हिस्सा बनकर विद्यार्थियों तक पहुंचेंगी।

जानें धरम-मनीषा की 90 दिनों की अनोखी मेहनत

धरम नेताम बताते हैं कि यह काम किसी सामान्य पेंटिंग की तरह नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती प्राकृतिक चट्टानों की मूल संरचना को बिना नुकसान पहुंचाए उन पर कलात्मक आकृतियां उकेरना था। इसके लिए उन्होंने और उनकी पत्नी मनीषा ने लगभग 90 दिनों तक लगातार मेहनत की। इस दौरान केवल चित्र बनाने पर ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों और जीवाश्मों के इतिहास का गहन अध्ययन भी किया गया। आकृति तैयार करने से पहले संबंधित जीव के आकार, बनावट और ऐतिहासिक तथ्यों का विस्तार से अध्ययन किया गया, ताकि वैज्ञानिक प्रमाणिकता भी बनी रहे।

रंगों से नई पहचान

खैरागढ़ लंबे समय से संगीत और ललित कला की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है। अब इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहां की प्रतिभाएं केवल कैनवास तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और संस्कृति को भी अपनी कला के रंगों से नई पहचान देने का सामथ्र्य रखती हैं।

शैक्षणिक पहचान दिलाई

एससीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में इन कलाकृतियों का प्रकाशित होना केवल धरम और मनीषा नेताम की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह खैरागढ़ की समृद्ध कला परंपरा, स्थानीय प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत को मिला बड़ा सम्मान भी है। इससे प्रदेश के विद्यार्थी अपने राज्य की धरोहर, जीवाश्म संरक्षण और कला के महत्व को करीब से जान सकेंगे। साथ ही यह उपलब्धि युवा कलाकारों के लिए भी प्रेरणा बनेगी कि समर्पण, शोध और सृजनात्मक सोच से स्थानीय कला को राष्ट्रीय और शैक्षणिक पहचान दिलाई जा सकती है।

Patrika Special: OTT के दौर में भी सुपरहिट हो सकती हैं प्रेमचंद की कहानियां, छत्तीसगढ़ के फिल्मकारों ने खोला राज

ये भी पढ़ें
Munshi Premchand Jayanti 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Jul 2026 12:11 pm

Published on:

31 Jul 2026 12:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / पत्थरों पर उकेरी करोड़ों साल पुरानी दुनिया, खैरागढ़ की कला को SCERT की किताब में मिली जगह, जानें पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

एक वर्षीय PG या दो वर्षीय? छात्रों ने सरकार से मांगी स्पष्ट गाइडलाइन, दिग्विजय कॉलेज में आंदोलन की चेतावनी

Chhattisgarh News
राजनंदगांव

Big Breaking: BJP के 111 कार्यकर्ताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा, राजनांदगांव की राजनीति में हलचल

Big Breaking
राजनंदगांव

कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड से एक कदम दूर छत्तीसगढ़ की बेटी, वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में टिकी देश की नजरें

Chhattisgarh Gyaneshwari Yadav, Commonwealth Games
राजनंदगांव

राजनांदगांव में बड़ा सड़क हादसा, हाईवे पर खड़े कंटेनर में जा घुसी तेज रफ्तार कार, मची अफरा-तफरी

Rajnandgaon Accident
राजनंदगांव

SP अंकिता शर्मा ने जारी किया तबादला आदेश, 4 TI सहित 6 अधिकारियों की नई पदस्थापना, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.