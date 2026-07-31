पत्थरों पर उकेरी करोड़ों साल पुरानी दुनिया, खैरागढ़ की कला को SCERT की किताब में मिली जगह, जानें पूरी कहानी

SCERT Chhattisgarh Rock Art: कला जब इतिहास से जुड़ती है तो वह केवल एक चित्र नहीं रहती, बल्कि आने वाली पीढिय़ों के लिए ज्ञान और प्रेरणा का माध्यम बन जाती है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी खैरागढ़ के युवा कलाकार दंपति धरम नेताम और मनीषा नेताम ने ऐसा ही कर दिखाया है। उनकी बनाई गई शैल-कलाकृतियों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) छत्तीसगढ़ की ओर से प्रकाशित कक्षा 8वीं की सहायक वाचन पुस्तक में स्थान मिला है। अब प्रदेशभर के लाखों विद्यार्थी उनकी कला के माध्यम से करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्मों और प्रागैतिहासिक जीवन को समझेंगे।