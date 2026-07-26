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राजनंदगांव

SP अंकिता शर्मा ने जारी किया तबादला आदेश, 4 TI सहित 6 अधिकारियों की नई पदस्थापना, देखें पूरी लिस्ट

Police Transfer: राजनांदगांव जिले की पुलिस अधीक्षक (SP) अंकिता शर्मा ने पुलिस महकमे में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चार थाना प्रभारियों (TI), एक उप निरीक्षक (SI) और एक सहायक उप निरीक्षक (ASI) का तबादला किया है।
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राजनंदगांव

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Khyati Parihar

Jul 26, 2026

Chhattisgarh Police Transfer

पुलिस अफसरों की नई तैनाती (photo patrika)

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के बाद अब राजनांदगांव पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। जिले की पुलिस अधीक्षक (SP) अंकिता शर्मा ने पुलिस महकमे में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चार थाना प्रभारियों (TI), एक उप निरीक्षक (SI) और एक सहायक उप निरीक्षक (ASI) का तबादला किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

4 थाना प्रभारी समेत 6 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

जारी तबादला आदेश के अनुसार पुलिस विभाग के कुल छह अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इनमें चार थाना प्रभारी, एक उप निरीक्षक और एक सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। सभी अधिकारियों को नई पदस्थापना के अनुसार अपनी जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय स्तर पर इस बदलाव को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद

पुलिस विभाग का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, अपराध नियंत्रण में तेजी लाने तथा पुलिस प्रशासन के कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह तबादले किए गए हैं। समय-समय पर कार्यकुशलता, प्रशासनिक आवश्यकता और विभागीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाता है।

तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश

SP कार्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। आदेश जारी होने के साथ ही संबंधित अधिकारियों ने नई जिम्मेदारियां संभालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

पुलिसिंग व्यवस्था में दिखेगा बदलाव

पुलिस महकमे में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद जिले के कई थानों की कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकता है। नई जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों से अपराध नियंत्रण, जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण और बेहतर पुलिसिंग की अपेक्षा की जा रही है। विभाग को उम्मीद है कि इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों को अधिक प्रभावी पुलिस सेवा उपलब्ध होगी।

Chhattisgarh Police Transfer: देखें तबादला सूची

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Updated on:

26 Jul 2026 03:40 pm

Published on:

26 Jul 2026 03:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / SP अंकिता शर्मा ने जारी किया तबादला आदेश, 4 TI सहित 6 अधिकारियों की नई पदस्थापना, देखें पूरी लिस्ट

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