SP अंकिता शर्मा ने जारी किया तबादला आदेश, 4 TI सहित 6 अधिकारियों की नई पदस्थापना, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Police Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के बाद अब राजनांदगांव पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। जिले की पुलिस अधीक्षक (SP) अंकिता शर्मा ने पुलिस महकमे में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चार थाना प्रभारियों (TI), एक उप निरीक्षक (SI) और एक सहायक उप निरीक्षक (ASI) का तबादला किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।