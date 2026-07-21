कानून-व्यवस्था मजबूत करने SP का बड़ा एक्शन, धमतरी में 8 निरीक्षकों का हुआ ट्रांसफर, देखें List

पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने सभी स्थानांतरित निरीक्षकों को तत्काल अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही क्षेत्र में सक्रिय पुलिसिंग सुनिश्चित करने, नियमित गश्त बढ़ाने, असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने, अवैध कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने, लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने और आम नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर उनका विश्वास मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।