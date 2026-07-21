कानून-व्यवस्था मजबूत करने SP का बड़ा एक्शन, धमतरी में 8 निरीक्षकों का हुआ ट्रांसफर, देखें List

छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक एक्शन (photo source- Patrika)
Police Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का दौर लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में तबादलों के बाद अब धमतरी पुलिस विभाग में भी बड़ा बदलाव किया गया है। धमतरी जिले की पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने 8 निरीक्षकों के स्थानांतरण और नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक-
जारी आदेश के तहत जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस प्रशासनिक बदलाव का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाना है। इससे अपराध नियंत्रण को और मजबूती मिलेगी, कानून-व्यवस्था बेहतर होगी, मामलों की विवेचना में तेजी आएगी और आम लोगों को समय पर बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने सभी स्थानांतरित निरीक्षकों को तत्काल अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही क्षेत्र में सक्रिय पुलिसिंग सुनिश्चित करने, नियमित गश्त बढ़ाने, असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने, अवैध कारोबार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने, लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने और आम नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर उनका विश्वास मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में लगातार तबादलों और नई नियुक्तियों का दौर जारी है। शासन प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर रहा है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में हुए इस ताजा फेरबदल को भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
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