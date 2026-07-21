छत्तीसगढ़ के ITBP जवान का निधन, राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार, शोक की लहर

मृतक जवान खिलेश कुमार ध्रुव वर्ष 2013- 14 से पदस्थ थे। वे अपने कर्तव्यनिष्ठ, सरल एवं मिलनसार स्वभाव के कारण परिवार, समाज और अपने साथियों के बीच विशेष पहचान रखते थे। उन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा एवं राष्ट्र सेवा को अपना सर्वोच्च धर्म माना और पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उनके निधन से न केवल परिवार को अपूरणीय क्षति हुई है, बल्कि पूरे क्षेत्र ने एक होनहार, साहसी और राष्ट्रभक्त जवान को खो दिया है।