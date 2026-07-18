Scorpion Sting Death: खेत में काम करते समय हुआ हादसा(photo-patrika)
Scorpion Sting Death: छत्तीसगढ़ में मानसून के साथ जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा भी बढ़ गया है। धमतरी जिले के भखारा क्षेत्र में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग किसान परदेशी राम को जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक लगने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धमतरी के निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक की लहर है।
जानकारी के अनुसार, भखारा क्षेत्र निवासी परदेशी राम अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक जहरीले बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य समझा, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। परिजनों ने तत्काल उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें धमतरी के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया।
धमतरी के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान परदेशी राम की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। किसान की मौत की खबर मिलते ही परिवार और गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों ने बताया कि परदेशी राम लंबे समय से खेती-किसानी से जुड़े हुए थे और परिवार के मुखिया थे।
विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान बिच्छू, सांप और अन्य जहरीले जीव अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। खेतों, लकड़ियों के ढेर, पत्थरों और नमी वाले स्थानों पर इनके मिलने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में खेतों में काम करने वाले किसानों और खुले स्थानों पर जाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।
लंबे जूते पहनना, दस्तानों का उपयोग करना और किसी जहरीले जीव के काटने या डंक मारने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेना बेहद जरूरी है। यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि बारिश का मौसम जहां राहत लेकर आता है, वहीं थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा भी साबित हो सकती है।
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