Scorpion Sting Death: छत्तीसगढ़ में मानसून के साथ जहरीले जीव-जंतुओं का खतरा भी बढ़ गया है। धमतरी जिले के भखारा क्षेत्र में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग किसान परदेशी राम को जहरीले बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक लगने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धमतरी के निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक की लहर है।