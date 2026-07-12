Balod News: कमजोरी की शिकायत लेकर अस्पताल गई महिला, नर्स ने बिना पर्ची देखें लगा दिया गर्भनिरोधक इंजेक्शन

घटना की जानकारी मिलते ही भूपत बघेल सहित कई ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांकरा के प्रभारी चिकित्सक आशीष पंथी ने स्वीकार किया कि नर्स आराधना बंजारा से हड़बड़ी और अधिक कार्यभार के कारण यह मानवीय त्रुटि हुई है। उन्होंने कहा, इस गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। महिला की काउंसलिंग कर दी गई है। उसे लगाए गए अंतरा इंजेक्शन से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और वह पूरी तरह स्वस्थ है। हालांकि, ग्रामीण इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की।