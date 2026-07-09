576 नशीली कैप्सूल बेचने वाले को 8 साल की सजा, धमतरी कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अवैध रूप से नशीले कैप्सूल बेचने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 8 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वर्ष 2023 में कुरूद पुलिस ने आरोपी को 576 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस की वैज्ञानिक जांच और न्यायालय में प्रस्तुत मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दोषी पाया गया। इस फैसले को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है।