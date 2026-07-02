Chhattisgarh News: 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में फेल छात्रों को दूसरा मौका, बस देना होगा 500 रूपए, 8 जुलाई तक करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने आए छात्र डिगेश्वर देवांगन, उत्तम साहू, अलखराम सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य खराब होने समेत अन्य कारणों के चलते वे परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए थे। बोर्ड परीक्षा का परिणाम निराशाजनक रहा। परीक्षा परिणाम को सुधारने के लिए ओपन स्कूल में परीक्षा दिलाने के लिए आवेदन किया है। उनका कहना है कि बोर्ड परीक्षा के लिए उन्होंने अभी से ही तैयारी शुरू कर दिया है। दुबारा अवसर मिलने से उन्हें उम्मीद है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इसके लिए उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दिया है।