Dhamtari News: मछली कारोबारी की बेरहमी से हत्या, 40 से अधिक चाकू के वार, साथी की आंखों में मिर्च झोंककर फरार हुए हमलावर

मृतक की पहचान गरियाबंद जिले के बोईरगांव (दर्री पारा) निवासी विपलभ मंडल (55 वर्ष) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले थे और लंबे समय से इस क्षेत्र में मछली का कारोबार कर रहे थे। जानकारी के अनुसार, सोमवार रात वह अपनी दुकान बंद कर साथी चुम्मन यादव के साथ घर लौट रहे थे। जैसे ही दोनों गोरेगांव सड़क के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने बिना किसी बातचीत के विपलभ मंडल पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले उनके सिर पर वार किया गया, जिसके बाद शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लगातार चाकू से हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतक के शरीर पर 40 से अधिक चाकू के वार किए गए, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी हालत गंभीर हो गई।