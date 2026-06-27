Aldermen appointment: धमतरी निगम के नगरीय निकायों में 25 एल्डरमैन की नियुक्ति, शासन ने जारी किया आदेश

Dhamtari Alderman News: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने धमतरी जिले के छह नगरीय निकायों में एल्डरमेन की नियुक्ति कर दी है। विभाग के उपसचिव भागवत जायसवालद्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में कुल 25 एल्डरमेन मनोनीत किए गए हैं। इन नियुक्तियों के बाद नगर निकायों में विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।