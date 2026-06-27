27 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Aldermen appointment: धमतरी निगम के नगरीय निकायों में 25 एल्डरमैन की नियुक्ति, शासन ने जारी किया आदेश

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ शासन ने धमतरी जिले के छह नगरीय निकायों में 25 एल्डरमैन मनोनीत किए हैं। धमतरी नगर निगम में 8, कुरूद में 5 और चार नगर पंचायतों में 3-3 एल्डरमैन की नियुक्ति का आदेश जारी हुआ।
2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Jun 27, 2026

Aldermmen appointment

धमतरी नगर निगम (Photo Platrika)

Dhamtari Alderman News: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने धमतरी जिले के छह नगरीय निकायों में एल्डरमेन की नियुक्ति कर दी है। विभाग के उपसचिव भागवत जायसवालद्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में कुल 25 एल्डरमेन मनोनीत किए गए हैं। इन नियुक्तियों के बाद नगर निकायों में विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

छह निकायों में हुए एल्डरमैन नियुक्त

जारी आदेश के अनुसार धमतरी नगर निगम में सबसे अधिक 8 एल्डरमेन नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा नगर पालिका कुरूद में 5, जबकि नगर पंचायत मगरलोड, नगरी, भखारा और आमदी में 3-3 एल्डरमेनमनोनीत किए गए हैं।

एल्डरमैन को मिलेंगी ये सुविधाएं

नवनियुक्त एल्डरमेन को नगर निकाय की सामान्य बैठकों में भाग लेने और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने का अधिकार होगा। इसके साथ ही उन्हें प्रतिमाह 15 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा।

महापौर ने किया स्वागत

नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद धमतरी नगर निगम के नवनियुक्त एल्डरमेनों ने महापौर रामू रोहरासे मुलाकात की। इस दौरान महापौर ने सभी का गमछा पहनाकर स्वागत किया और शहर के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी एल्डरमैन जनहित और विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर काम करें।

संगठन में भी शुरू हुई चर्चा

एल्डरमेन की सूची जारी होने के बाद राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ कार्यकर्ताओं में चयन को लेकर असंतोष की चर्चाएं हैं। हालांकि, इस संबंध में पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अन्य निकायों में ये हुए मनोनित

नगर पालिका कुरूद: चंद्रकुमार चंद्राकर, खिलेश्वर देवांगन, खिलावन यादव, भानु चंद्राकर और महावीर साहू।
नगर पंचायत मगरलोड: दिनेश कुमार अग्रवाल, राजेश कुमार साहू और शांति देवांगन।
नगर पंचायत नगरी: प्रतिभा देवांगन, दुर्गाशंकर प्रजापति और गौरव तिवारी।
नगर पंचायत भखारा: संतोष साहू, किशोर सिंह कौर और दीनू निर्मलकर।
नगर पंचायत आमदी: आसरूराम साहू, जगेश्वर साहू और किशोर कुंभकार।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के इस फैसले के बाद जिले के सभी छह नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इन प्रतिनिधियों की भूमिका स्थानीय विकास योजनाओं, जनसमस्याओं के समाधान और निकायों के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने की होगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Jun 2026 12:14 pm

Published on:

27 Jun 2026 12:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Aldermen appointment: धमतरी निगम के नगरीय निकायों में 25 एल्डरमैन की नियुक्ति, शासन ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IPL Betting Racket: धमतरी पुलिस का डिजिटल स्ट्राइक! 8 सट्टा वेबसाइटों का किया पर्दाफाश, 30 लाख की संपत्ति जब्त

IPL Betting Racket
धमतरी

नए सत्र की तैयारी तेज! धमतरी के स्कूलों में किताबों का वितरण शुरू, 30 जून तक पूरा होगा लक्ष्य

School Book Distribution
धमतरी

Breaking News: धमतरी में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत, गांव में पसरा मातम

Dhamtari News today
धमतरी

किताबें दो, मांगें पूरी करो! शिक्षकों के बाद मितानिनों ने भी खोला मोर्चा, धमतरी में बढ़ा विरोध

Chhattisgarh Protest News
धमतरी

छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में रात में आवागमन बंद, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Wildlife Corridor Protection
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.