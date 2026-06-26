Breaking News: धमतरी में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत, गांव में पसरा मातम

खुशबू साहू और उसकी चचेरी बहन गीतिका साहू (Photo Patrika)
Dhamtari breaking News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। मगरलोड ब्लॉक के ग्राम कपालफोड़ी में तालाब में डूबने से दो मासूम चचेरी बहनों की मौत हो गई। दोनों बच्चियां सुबह नहाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं। काफी देर तक तलाश के बाद ग्रामीणों ने दोनों को तालाब से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अपडेट जारी है।
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