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Breaking News: धमतरी में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत, गांव में पसरा मातम

Dhamtari News Today: तालाब में डूबने से 2 मासूम बहनों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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धमतरी

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Love Sonkar

Jun 26, 2026

Dhamtari News today

खुशबू साहू और उसकी चचेरी बहन गीतिका साहू (Photo Patrika)

Dhamtari breaking News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। मगरलोड ब्लॉक के ग्राम कपालफोड़ी में तालाब में डूबने से दो मासूम चचेरी बहनों की मौत हो गई। दोनों बच्चियां सुबह नहाने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं। काफी देर तक तलाश के बाद ग्रामीणों ने दोनों को तालाब से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अपडेट जारी है।

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Published on:

26 Jun 2026 02:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Breaking News: धमतरी में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत, गांव में पसरा मातम

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