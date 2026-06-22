धमतरी में बड़ा प्रदर्शन, 52 गांवों के लोग निकले कलेक्ट्रेट घेरने, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका

कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि वे लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। ( Chhattisgarh news ) इस पर प्रशासन का एक ही जवाब आता है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, लेकिन कभी भी इस पर काम नहीं हुआ है। ऐसे में अब उनका धैर्य समाप्त हो गया है। बताया कि गांवों में आज भी कई जगह सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। साय सरकार को लेकर कहा कि चुनाव के दौरान ही बड़े-बड़े वादे करते हैं लेकिन कभी भी वादे पूरी नहीं होते हैं।