नाग-नागिन के जोड़े के दर्शन की मान्यता, 2 करोड़ से बदलेगा धमतरी के नागदेव मंदिर का स्वरूप, जानें 250 साल पुराने रहस्य की कहानी

मंदिर में अभिषेक, श्रृंगार और महाआरती का आयोजन विधि-विधान से किया जाएगा वार्ड के बुजुर्गों के अनुसार जिस स्थान पर आज मंदिर है, वहां कभी घना जंगल हुआ करता था। मान्यता है कि नागदेव की प्रतिमा स्वयंभू है। उस समय क्षेत्र में बड़ी संख्या में सांपों का विचरण होता था, इसलिए लोग वहां जाने से भी कतराते थे। बाद में कुछ बुजुर्गों ने साहस जुटाकर वहां पहुंचकर प्रतिमा की पूजा शुरू की। धीरे-धीरे नागदेव के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती गई और जनसहयोग से खुले में विराजित प्रतिमा को सुरक्षित करने मंदिर का निर्माण कराया गया।