बस्तर में पहला सरकारी पॉडकास्ट स्टूडियो शुरू, पहले पॉडकास्ट में विजय शर्मा का इंटरव्यू, क्रिएटर्स को मिला मंच

बस्तर क्रिएटर हब स्टूडियो में युवाओं को कंटेंट निर्माण, पॉडकास्ट, वीडियो, डिजिटल मीडिया और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके माध्यम से स्थानीय युवा अपने विचारों, अनुभवों और नवाचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। यह पहल बस्तर की स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने और क्षेत्र की कला, संस्कृति, पर्यटन, परंपराओं एवं सकारात्मक गतिविधियों को देश-दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्रिएटर हब के माध्यम से बस्तर के युवाओं को डिजिटल क्षेत्र में नए अवसर मिलने की उम्मीद है।