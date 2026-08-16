जगदलपुर में कल्याण साख समिति घोटाला! 3 करोड़ की हेराफेरी में एक और प्रधान आरक्षक गिरफ्तार

Jagdalpur Scam News: बस्तर के जगदलपुर स्थित कंगोली की 5वीं वाहिनी सशस्त्र बल की कर्मचारी कल्याण साख समिति में करीब 3 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता और कथित गबन के मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। परपा पुलिस ने मामले में एक और प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया है। वित्तीय मामलों से जुड़े प्रधान आरक्षक संजय चौहान से पूछताछ के बाद पुलिस को उनकी भूमिका संदिग्ध लगी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले इसी मामले में समिति के अध्यक्ष और प्रधान आरक्षक शिवकांत तिवारी को गिरफ्तार किया जा चुका है। संजय चौहान की गिरफ्तारी के बाद मामले में अब तक दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।