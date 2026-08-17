Jagdalpur News: 3 करोड़ के गबन में दूसरी गिरफ्तारी, और कौन आएगा जांच के घेरे में? सामने आ सकते हैं कई और नाम!

Jagdalpur News: जगदलपुर जिले के कंगोली स्थित 5वीं वाहिनी सशस्त्र बल की कर्मचारी कल्याण साख समिति में करीब 3 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता और कथित गबन के बहुचर्चित मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में परपा पुलिस ने वित्तीय मामलों से जुड़े प्रधान आरक्षक संजय चौहान को पूछताछ के बाद संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले 29 जुलाई को समिति के अध्यक्ष एवं प्रधान आरक्षक शिवकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। संजय चौहान की गिरफ्तारी के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या दो हो गई है।