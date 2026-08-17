धमतरी में 61 पंचायत सचिवों का फेरबदल, 22 अगस्त तक संभालना होगा नया प्रभार, CEO का बड़ा फैसला

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत धमतरी जयंत नाहटा द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरित ग्राम पंचायत सचिवों को 22 अगस्त 2026 तक अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से प्रभार सौंपने एवं ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पंचायत का यह प्रशासनिक कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को और मजबूत करने, पंचायतों के कामकाज में गति एवं पारदर्शिता लाने तथा विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। प्रशासन द्वारा जनहित और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यकता के अनुरूप भविष्य में भी शासन के नियमों के तहत आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे।